Иреван героизирует оккупацию, Баку ликвидирует символы власти сепаратистов

Себа Агаева14:32 - Сегодня
2 сентября 2025 года в Ераблуре власти Армении официально открыли и освятили мемориальный комплекс под названием «Зов Арцаха».

Дата проведения церемонии - 2 сентября - не случайна: именно в этот день в Армении отмечается так называемый день «независимости Арцаха». Событие собрало представителей остатков сепаратистского режима, некогда функционировавшего на оккупированных азербайджанских территориях, а также армянской оппозиции и духовенства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в этот день заявил в соцсетях: «Сегодня Республика Армения существует благодаря себе, благодаря своим гражданам, для своих граждан. В прошлом Республика Армения существовала благодаря другим странам, для других стран".

Тем самым, он противопоставляет нынешнюю «самостоятельность» прошлой «зависимости» от других стран. Но на фоне этих деклараций открытие памятника выглядит не просто как дань памяти, а как политический сигнал. Иреван вновь демонстрирует готовность героизировать оккупацию, игнорируя международные нормы и территориальную целостность Азербайджана.

На первый взгляд мероприятие позиционируется как дань памяти погибшим в карабахском конфликте и жертвам трагического взрыва на АЗС близ города Ханкенди в 2023 году. Однако в контексте текущей региональной политики этот мемориал не только символизирует прошлые военные действия, но и служит инструментом формирования общественного нарратива, оправдывающего агрессию против соседнего государства, продолжает культивировать миф «вечно угрожаемой арцахской нации», что оправдывает идею «возврата» оккупированных территорий. Особое место в этой реваншистской кампании занимают оппозиционные силы и часть армянского духовенства, которые открыто поддерживают сепаратистский режим и героизацию оккупации. Они используют символические мероприятия, такие как открытие мемориала, для внутренней мобилизации общества в реваншистский настрой и дискредитации любых мирных инициатив Азербайджана.

Особенно остро заметно реваншистское поведение Армении на фоне параллельного процесса в Ханкенди. 2 сентября этого года здесь начался снос здания так называемого «Министерства иностранных дел» сепаратистского режима. Здание долгое время символизировало оккупацию и преступное самоуправление на азербайджанских территориях. Снос к годовщине провозглашения сепаратистского режима для Азербайджана имеет глубокий политический и символический смысл.

В этом здании ранее проходили незаконные встречи с иностранными проармянскими политиками, также незаконно оформлялись визы для въезда на оккупированные территории и аккредитации иностранных журналистов. В этом контексте примечательно, что лица, обвиняемые в военных преступлениях и представшие перед судом в Баку, в свое время нагло заявляли, что азербайджанский флаг сможет быть поднят на территории Карабаха «лишь при открытии посольства Азербайджана». Таким образом, снос здания именно 2 сентября символизирует Победу Азербайджана, полное восстановление им своей территориальной целостности и государственного суверенитета.

Контраст между действиями Баку и Иревана наглядно демонстрирует разницу в стратегических приоритетах:

Азербайджан системно ликвидирует прежние символы оккупации и одновременно развивает городскую инфраструктуру с учетом современных стандартов планирования и благоустройства, демонстрируя приверженность международному праву и устойчивому развитию региона.

Армения же продолжает героизировать оккупацию и культ личности причастных к агрессии против Азербайджана.

Мемориал «Зов Арцаха» наглядно иллюстрирует героизацию сепаратизма и агрессии.

Невозможность соблюдения даже формальных дипломатических обязательств свидетельствует о том, что реваншистская политика в Армении стала системной. Декларативные заявления о мире и сотрудничестве остаются лишь словами, тогда как реальные действия направлены на сохранение традиций оккупации и реваншизма. Это подрывает доверие к Армении как к государству, способному реально быть приверженным миру и соблюдать международное право.

Продолжение реваншистской риторики и героизация сепаратизма создают прямую угрозу стабильности Южного Кавказа. Международное сообщество, видя открытие подобного памятника в Иреване, получает сигнал о том, что Армения не готова к конструктивному диалогу и выполнению своих обязательств. Это препятствует реализации долгосрочных мирных инициатив, блокирует экономическую и гуманитарную кооперацию, а также повышает риск новых инцидентов.

Открытие памятника в Иреване и демонтаж символов оккупации в Ханкенди также яркое свидетельство противоположных подходов двух стран к истории, территориальной целостности, безопасности региона.

Этот контраст еще раз показывает не только моральное и политическое превосходство Азербайджана, но и стратегическую дальновидность его политики. В условиях, когда реваншистская риторика Армении остается фактором региональной нестабильности, Азербайджан демонстрирует готовность действовать решительно и в рамках международного права. Результат очевиден: Азербайджан укрепляет свои позиции на международной арене, создает реальные условия для долгосрочной безопасности и стабильности на Южном Кавказе, тогда как Армения остается пленником иллюзий о «великой Армении» и собственных геополитических амбиций, которые кардинально расходятся с реальностью.

