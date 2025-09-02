 Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку | 1news.az | Новости
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку

First News Media16:07 - Сегодня
Третий грузовой самолет Boeing 777 авиакомпании Silk Way West Airlines прибыл в Баку

Авиакомпания Silk Way West Airlines с гордостью объявляет о прибытии третьего грузового самолета Boeing 777 в Международный Аэропорт Гейдар Алиев.

Это знаменует собой очередной этап стратегической программы обновления парка авиакомпании.

Самолёт прибыл в Баку напрямую с производственной базы Boeing в Сиэтле, пополнив парк грузовых самолётов нового поколения авиакомпании.

Этот шаг является частью заказа Silk Way West Airlines на 10 самолётов Boeing 777F, поставки которых завершатся к 2030 году. Новые грузовые самолёты постепенно заменят старые в парке авиакомпании, что позволит значительно повысить эксплуатационную эффективность и снизить воздействие на окружающую среду.

Инициатива отражает постоянные усилия компании по достижению экологических целей, включая сокращение выбросов углерода и повышение топливной эффективности.

Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines, отметил, что поступление третьего Boeing 777F стало очередным важным шагом в реализации долгосрочной стратегии авиакомпании: «Расширяя наш флот современными и топливно-эффективными самолётами, мы не только усиливаем наше присутствие на мировом рынке, но и подтверждаем приверженность принципам экологической ответственности. Эти инвестиции отражают как меняющиеся потребности наших клиентов, так и наше видение устойчивого развития на ближайшие годы».

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, выполняет сотни рейсов ежемесячно более чем в 40 направлений по всему миру. Сегодня флот авиакомпании включает Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, что позволяет перевозить свыше 500 тыс. тонн грузов ежегодно. Авиакомпания ожидает поставку двух Boeing 777F, двух Boeing 777-8F и двух Airbus A350F к 2030 году, что ещё больше укрепит её курс на устойчивое развитие и модернизацию.

О компании Silk Way West Airlines

Silk Way West Airlines является ведущим грузовым авиаперевозчиком в регионе Каспийского моря и Центральной Азии. Базируясь в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, авиакомпания соединяет Европу, страны СНГ, Ближний Восток, Азию и Америку благодаря своей широкой маршрутной сети. Опираясь на инновации, устойчивое развитие и высокие стандарты сервиса, Silk Way West Airlines способствует повышению стандартов мировой грузовой авиации.

Для более подробной информации: www.silkwaywest.com

На правах рекламы

