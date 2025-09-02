В Израиле началась масштабная мобилизация резервистов

Десятки тысяч резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали прибывать на службу для участия в наступлении на город Газа.

Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

По его информации, ЦАХАЛ призовет около 40 тысяч резервистов.

29 августа представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что израильская армия начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

20 августа радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечалось, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

Источник: Газета.ру