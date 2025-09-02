 Трамп захотел открыть больше психбольниц в США | 1news.az | Новости
В мире

Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

First News Media19:30 - Сегодня
Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Daily Caller допустил возобновление работы больниц для людей с серьезными психическими отклонениями в нескольких штатах США.

Отвечая на вопрос о том, что он готов сделать для снижения уровня преступности, американский лидер заявил, что может рассмотреть возможность возобновления работы давно закрытых психбольниц.

«Ну, раньше эти лечебницы были, и вы никогда не видели таких [душевнобольных], как у нас [в Нью-Йорке], понимаете. А раньше они были. И случилось так, что в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния, их было много», – заявил Трамп.

Он добавил, что содержать психбольницы было слишком дорого, поэтому власти их позакрывали.

«Они выпустили их всех [душевнобольных] в общество, потому что не могли себе этого [содержания] позволить. Знаете, это очень дорого. Но у нас они [душевнобольные] были, они были по всему Нью-Йорку. Я помню, когда я рос, у них было место Кридмур, там их было много. [В городе] Белвью. Но их [больницы] закрыл один губернатор. И я помню, когда они это сделали, это было давно. Я думал, что они не выпустили этих людей. А они выпустили», – рассказал президент США.

Трамп также поделился своими наблюдениями по поводу влияния этого решения на криминальную обстановку в больших городах США. Он убежден, что люди с психическими расстройствами «очень опасны» для общества. А прожить они могут достаточно долгую жизнь, вплоть до 85-ти лет, обратил внимание глава государства.

Источник: gazeta.ru

