Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта

С 23:00 2 сентября на ряде улиц в центральной части Баку будет частично ограничено движение транспорта в связи с подготовительными работами на территории круга «Азнефть».

Об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

По информации компании, движение в направлении посёлка Баил и в центр города останется без изменений.

Ограничения связаны с проведением подготовительных мероприятий к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2025 года, который состоится 19–21 сентября при поддержке Qatar Airways. На центральных улицах и проспектах города продолжаются монтажные и инфраструктурные работы. Введение ограничений будет происходить поэтапно, а ближе к дате проведения гонки изменения коснутся и других улиц.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные направления движения.

Операционная компания Baku City Circuit благодарит жителей города за понимание и сотрудничество.