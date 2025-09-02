В Баку зафиксированы смертельные случаи отравления уксусной кислотой

В течение августа в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра было госпитализировано 94 человека по причине отравления.

Среди поступивших пациентов 30 человек отравились лекарствами, 37 - уксусной кислотой, 5 – растворителями, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

Кроме того, в отделение были доставлены 13 человек с укусами змей, 7 - с аллергическими реакциями, 2 - с отравлением ботулизмом.

Несмотря на усилия врачей, 4 человека (2 женщины и 2 мужчины) скончались - случаи смерти зарегистрированы в результате отравления уксусной кислотой.