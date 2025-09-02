В Сумгайыте спасли двух страусов и 13 попугаев - ВИДЕO

По инициативе Общественного Объединения IDEA 2 сентября при участии представителей Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов были проведены следственные мероприятия в ресторане "Туран", расположенном в Парке культуры и отдыха имени Насими в Сумгайыте.

Как сообщает Report, в результате мониторинга на территории заведения были обнаружены незаконно содержащиеся страусы и 13 ожереловых попугаев.

Птицы были изъяты ветеринарами Бакинского зоологического парка. В настоящее время проводятся клинические обследования и реабилитационные работы.

Отметим, что ранее в парках Баку и других озелененных территориях обитало множество попугаев. Однако из-за экологических проблем, существовавших в конце прошлого века, численность этих видов резко сократилась.

Несколько лет назад, как часть проектов по защите обитающих в городской среде видов животных, в рамках проекта Urban Ecology с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя ОО IDEA Лейлы Алиевой, в Баку были выпущены на волю ожереловые попугаи. Планируется, что 13 попугаев, обнаруженных в Сумгайыте, также будут реинтродуцированы в природу.

В последние годы благодаря проводимым в стране широкомасштабным работам по озеленению и благоустройству, а также вкладу ОО IDEA в Баку сократились случаи незаконной вырубки деревьев и были посажены новые деревья, что создает благоприятные условия для реинтродукции многих видов фауны в городе. IDEA еще раз призывает граждан защищать природу и не допускать случаев незаконного содержания диких животных, а при выявлении таких фактов просит сообщать на горячую линию "Скорая помощь природе" 1113 или посредством официальных соцсетей IDEA.