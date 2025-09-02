В Ханкенди начался снос здания «МИД» самопровозглашенного режима - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Снос здания «Министерства иностранных дел» самопровозглашенного режима, которое долгое время преподносилось как главный символ и атрибут незаконного образования, начался 2 сентября в Ханкенди.

Тот факт, что снос здания начался именно сегодня, символичен для Азербайджана. Ведь 2 сентября отмечалась годовщина провозглашения самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана.

В этом здании ранее проводились встречи с иностранными проармянскими политиками, посещавшими оккупированные территории, выдавались незаконные визы на въезд и аккредитации иностранным журналистам.

Все это было проявлением неуважения к государственному суверенитету Азербайджана.

Сидя в этом здании, Давид Бабаян и другие лица, обвиняемые в военных преступлениях против Азербайджана, суд на которыми сегодня продолжается в Баку, заявляли, что азербайджанский флаг может развеваться в Карабахе только в одном случае – при открытии посольства.

Поэтому начало сноса этого здания именно 2 сентября имеет большое политическое и символическое значение.

Азербайджан проводит на освобожденных территориях новую созидательную работу. В ее рамках в городе Ханкенди стартовал еще один важный и символичный проект. Снос административного здания, долгие годы использовавшегося так называемым «Министерством иностранных дел» сепаратистского режима, также является неотъемлемой частью этого проекта. Снос здания не только символичен, но и важен с точки зрения градостроительства. Поскольку в рамках градостроительной политики и процесса благоустройства города, реализуемого в Ханкенди с учетом всех параметров современного городского планирования, возникла острая необходимость в сносе этого абсолютно неуместного и резко контрастирующего с городской архитектурой здания.

На месте снесенного здания будет построено выполненное в современном архитектурном стиле новое трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Госкомитете градостроительства и архитектуры. Архитектурно-концептуальное решение и технические параметры нового административного здания разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха. Здание Главного управления планируется сдать в пользование в начале 2027 года.

Это здание, строительство которого станет продолжением программы «Великое возвращение», реализуемой в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, послужит укреплению государственного управления в Карабахе и займет достойное место в истории как ценный символ, выражающий непоколебимую волю нашего народа и мощь нашего государства.

