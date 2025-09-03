 Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать

First News Media00:00 - Сегодня
Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать

«Россия продолжает наносить удары. Разумеется, мы ответим на это».

Oб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что с утра он получает сообщения от военных, в том числе от командующего ВВС, о сбитых беспилотниках.

По его словам, несмотря на заявления Путина в Китае, беспилотники российской армии все чаще атакуют Украину.

Зеленский назвал подобные действия России явным неуважением к усилиям мирового сообщества по прекращению войны. «И вот мы видим очередное накопление российских сил на некоторых участках фронта. Но к миру Россия явно не стремится. Она продолжает наносить удары. И мы, разумеется, будем отвечать. Будем отвечать так, чтобы они ощутили последствия своей наглости – в том числе асимметрично, чтобы точно понимали: так не пройдёт», - сказал Зеленский в своём видеообращении.

Поделиться:
200

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился кадрами рабочего визита в Китай

Общество

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не ...

Общество

В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через ...

Политика

Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

В мире

Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Хуситы атаковали здание Генштаба ЦАХАЛ

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Российская альпинистка Наталья Наговицына признана пропавшей без вести

США согласовали поставки Украине Patriot и Starlink

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Последние новости

Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать

Сегодня, 00:00

Продолжается суд над Рубеном Варданяном

02 / 09 / 2025, 23:40

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

02 / 09 / 2025, 23:20

Посол Азербайджана встретился с министром промышленности и торговли Королевства Марокко

02 / 09 / 2025, 23:10

Трамп: Я очень разочарован Путиным

02 / 09 / 2025, 23:00

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта - ОБHOВЛЕНО

02 / 09 / 2025, 22:40

Хуситы атаковали здание Генштаба ЦАХАЛ

02 / 09 / 2025, 22:20

В Сумгайыте спасли двух страусов и 13 попугаев - ВИДЕO

02 / 09 / 2025, 22:00

Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии

02 / 09 / 2025, 21:44

Ильхам Алиев поделился кадрами рабочего визита в Китай

02 / 09 / 2025, 21:22

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

02 / 09 / 2025, 21:00

Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с мэром города Рабат - ФOTO

02 / 09 / 2025, 20:40

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

02 / 09 / 2025, 20:20

В Баку задержан истязавший подростка опекун

02 / 09 / 2025, 19:45

Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

02 / 09 / 2025, 19:30

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в сфере образования

02 / 09 / 2025, 19:20

Али Лариджани: Путь к диалогу между Ираном и США не закрыт

02 / 09 / 2025, 19:00

Азербайджанские шахматисты отличились на турнире в Tурции - ФОТО

02 / 09 / 2025, 18:50

В российских школах запретили слова «толерантность» и «семейное насилие»

02 / 09 / 2025, 18:35

Рютте: Новые ракеты РФ угрожают всей Европе

02 / 09 / 2025, 18:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05