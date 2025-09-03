Зеленский: Россия продолжает наносить удары, и мы будем отвечать

«Россия продолжает наносить удары. Разумеется, мы ответим на это».

Oб этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что с утра он получает сообщения от военных, в том числе от командующего ВВС, о сбитых беспилотниках.

По его словам, несмотря на заявления Путина в Китае, беспилотники российской армии все чаще атакуют Украину.

Зеленский назвал подобные действия России явным неуважением к усилиям мирового сообщества по прекращению войны. «И вот мы видим очередное накопление российских сил на некоторых участках фронта. Но к миру Россия явно не стремится. Она продолжает наносить удары. И мы, разумеется, будем отвечать. Будем отвечать так, чтобы они ощутили последствия своей наглости – в том числе асимметрично, чтобы точно понимали: так не пройдёт», - сказал Зеленский в своём видеообращении.