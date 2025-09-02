Председатель ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс приветствовал решение Совета министров ОБСЕ о закрытии Минского процесса после совместного обращения Армении и Азербайджана.

Соответствующую публикацию Понс сделал на своей странице в социальной сети Х.

«Этот исторический шаг, основанный на диалоге, укрепляет путь к устойчивому миру на Южном Кавказе. Мы продолжим поддерживать этот процесс», — подчеркнул председатель ПА ОБСЕ.