CCTV показало репортаж о речной прогулке супруг глав государств и правительств в Тяньцзине - ВИДЕО

Центральное телевидение Китая (CCTV) 1 сентября показало репортаж о прогулке на лодке по реке Хайхэ супруг глав государств и правительств, участвовавших во встрече в формате «Шанхайская организация сотрудничества плюс» в Тяньцзине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже было подчеркнуто, что первая леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань пригласила супруг участвующих в Саммите лидеров зарубежных стран на речную прогулку в городе Тяньцзинь.

Было сообщено, что во время речной прогулки гостям была предоставлена подробная информация об истории и развитии Тяньцзиня.

В репортаже было особо отмечено, что Пэн Лиюань и гости полюбовались прибрежными пейзажами, послушали игру на традиционном трехструнном музыкальном инструменте, вели душевные беседы и сфотографировались на память на борту лодки. Было подчеркнуто, что гости высоко оценили традиционную культуру и современное развитие Китая.