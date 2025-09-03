 Вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть | 1news.az | Новости
В мире

Вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть

First News Media15:15 - Сегодня
Вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть

Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть.

Теперь лимит составляет $47,60 за баррель вместо предыдущих $60.

Об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

«Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ», - добавил глава ОП.

В июле 2025 года стало известно, что ЕС снизит потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель в рамках 18-го пакета санкций.

Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если она дороже допустимого уровня (то есть с сегодняшнего дня - $47,6 за баррель). Кроме того, судоходным, страховым и перестраховочным компаниям запрещается обрабатывать грузы российской нефти во всем мире, если их не продают по цене ниже предельной.

Также о снижении предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель тогда же сообщили Канада и Великобритания. Так, в Лондоне отметили, что это ограничит нефтяную промышленность РФ, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и нанесет ущерб одному из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

В Канаде же заявили, что дальнейшим снижением верхнего предела цены на российскую нефть страна и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования войны России.

При этом ценовой потолок на российскую нефть будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%.

Источник: УНИАН

Что известно о состоянии Айтен Султановой, попавшей в реанимацию?

Сегодня, 17:31

Задержан хакер, шантажировавший женщин после взлома их страниц в соцсетях

Сегодня, 17:25

В Сабирабаде горит хозяйственная постройка

Сегодня, 17:21

В бакинском аэропорту ограничат работу такси? – Официальный ответ

Сегодня, 17:14

Австралия ввела санкции против Ильхама Рагимова

Сегодня, 17:11

Армянский парламент получил доклад о 44-дневной войне

Сегодня, 17:10

На станции метро «Ази Асланов» начался новый этап реконструкции

Сегодня, 16:50

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 16:45

В Грузии задержали нарушителей границы из Азербайджана и Армении

Сегодня, 16:35

Здание Азербайджанского радио будет демонтировано

Сегодня, 16:30

В ЕС считают встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»

Сегодня, 16:26

Штраф за ранний брак: в Зардабе наказаны все причастные - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Баку ICPC 2025: Kapital Bank участвует в глобальном проекте по программированию

Сегодня, 16:07

Дзюдоист Тунджай Шамиль бессрочно отстранен от Национальной сборной Азербайджана

Сегодня, 16:00

Более 100 студентов из 11 стран подали заявки на перевод в вузы Азербайджана

Сегодня, 15:50

«Карабах» представил свою заявку на матчи Лиги чемпионов

Сегодня, 15:40

Азербайджан открывает посольство в Бахрейне

Сегодня, 15:32

В Баку водитель высадил пассажиров и отказался ехать - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть

Сегодня, 15:15

На Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса

Сегодня, 15:08
