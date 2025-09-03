Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый «потолок» цен на российскую нефть.

Теперь лимит составляет $47,60 за баррель вместо предыдущих $60.

Об этом сообщил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

«Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ», - добавил глава ОП.

В июле 2025 года стало известно, что ЕС снизит потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель в рамках 18-го пакета санкций.

Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если она дороже допустимого уровня (то есть с сегодняшнего дня - $47,6 за баррель). Кроме того, судоходным, страховым и перестраховочным компаниям запрещается обрабатывать грузы российской нефти во всем мире, если их не продают по цене ниже предельной.

Также о снижении предельной цены на российскую нефть до $47,6 за баррель тогда же сообщили Канада и Великобритания. Так, в Лондоне отметили, что это ограничит нефтяную промышленность РФ, снизит рыночную стоимость российской сырой нефти и нанесет ущерб одному из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

В Канаде же заявили, что дальнейшим снижением верхнего предела цены на российскую нефть страна и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования войны России.

При этом ценовой потолок на российскую нефть будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть. По данным Bloomberg, стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%.

