Дзюдоист Тунджай Шамиль бессрочно отстранен от Национальной сборной Азербайджана

Федерация дзюдо Азербайджана выступила с заявление в связи с инцидентом, произошедшем между дзюдоистами Тунджаем Шамилем и Асланом Коцоевым.

В заявлении Федерации дзюдо Азербайджана сообщается, что накануне поездки национальной юношеской сборной по дзюдо в Северную Македонию для участия в Кубке Европы произошёл инцидент между членами команды Тунджаем Шамилем и Асланом Коцоевым, в результате чего оба спортсмена были отстранены от соревнований, а дело было рассмотрено в Дисциплинарном комитете Федерации.

Отмечается, что Дисциплинарный комитет провёл встречи со спортсменами, изучил их письменные объяснения и имеющиеся факты, включая аудиозаписи - также были оценены предыдущее поведение спортсменов, полученные ими ранее наказания, а также предложения руководства национальной команды.

Подчеркивается, что комитет принял решение об отстранении Тунджая Шамиля от состава Национальной сборной Азербайджана по дзюдо на неопределённый срок из-за его действий, противоречащих Этическому кодексу Международной федерации дзюдо, Кодексу этики Федерации дзюдо Азербайджана и в целом ценностям дзюдо - ему также запрещено участвовать в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах в составе национальной команды.

В заявлении отмечается, что ранее Тунджай Шамиль неоднократно нарушал внутренние правила и отстранялся от международных и местных соревнований: «Моральные качества, терпение и дисциплина спортсмена имеют первостепенное значение, именно на этих ценностях формируется спортивный потенциал. Азербайджанская федерация дзюдо подчёркивает, что и впредь будет оставаться верной своим основным принципам и кодексу чести дзюдо».

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Тунджай Шамиль и Аслан Коцоев подрались в аэропорту.