В Турции девять полицейских отравились неизвестным веществом

В турецком Болу девять сотрудников полиции отравились неизвестным веществом.

Как сообщает TRT Haber, об этом сообщили администрации одноименной провинции.

Согласно информации, во вторник вечером во время рейда, проведенного управлением по борьбе с наркотиками, было досмотрено транспортное средство с иностранными регистрационными номерами. Во время проверки автомобиля в топливном баке было обнаружено подозрительное вещество, при вдыхании которого отравились сотрудники полиции.

Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, двое из них помещены в реанимацию, еще трое получают лечение в стационаре, остальных троих отпустили на амбулаторное лечение, еще одному госпитализация не потребовалась.

По факту начаты проверки, обстоятельства произошедшего выясняются.