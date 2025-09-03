Ильхам Алиев и Владимир Путин поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине - ВИДЕО

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин поприветствовали друг друга перед торжественным парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй Мировой войне.

Лидеры двух стран обменялись рукопожатием перед парадом по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне, который прошел сегодня в Пекине на площади Тяньаньмэнь.

Кроме того, российский лидер пожал руку первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Главы государств приветствовали друг друга в ходе общения в неформальной обстановке между лидерами стран и правительств, которые были приглашены на парад и позже присутствовали на нем.