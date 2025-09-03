Трамп: Парад в Пекине был бы для меня неподходящим местом

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный парад, прошедший в Пекине, был бы для него неподходящим местом.

Трамп сказал это, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я никогда не думал, что поеду туда. Это было бы для меня неподходящее место», — добавил Трамп.

Отметим, что накануне на площади Тяньаньмэнь прошёл масштабный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы Народно-освободительной армии Китая в Войне народного сопротивления японской агрессии и во Второй мировой антияпонской войне.

В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств из 24 других стран.