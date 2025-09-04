Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

5 сентября в Азербайджане ожидается дождливая погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди с грозами. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса, днем - 28-33 градуса тепла. Атмосферное давление будет 759 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, но с полудня местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны ливни и град, ночью и утром местами туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23 градуса тепла, днем - 30-35 градусов. В горах ночью 12-17 градусов, днем - 18-23 градуса тепла.