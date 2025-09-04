В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

С началом нового учебного года все общеобразовательные учреждения Баку полностью откажутся от использования бумажных журналов.

Ведение учебного процесса будет осуществляться исключительно через платформу Rəqəmsal məktəb («Цифровая школа»).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на журнал Azərbaycan müəllimi, об этом заявила Фидан Наджафова - руководитель сектора контроля качества и мониторинга Государственного агентства дошкольного и общего образования, выступая на сентябрьской конференции работников образования столицы.

По её словам, работа над внедрением платформы началась ещё в январе–феврале 2025 года, и с тех пор система претерпела значительные улучшения. В настоящее время в системе зарегистрированы 98% директоров и 93% учителей. Поставлена задача завершить регистрацию всех директоров и педагогов до конца текущей недели.

Фидан Наджафова также сообщила, что для директоров школ будут организованы специальные тренинги, направленные на обучение процессу регистрации и работе с платформой. Она подчеркнула, что внедрение Rəqəmsal məktəb существенно сократит административную нагрузку на педагогов и руководство учебных заведений.

Отдельное внимание было уделено вопросу регистрации родителей в системе - на сегодняшний день охват составляет 62–65%. Наджафова отметила необходимость активизации работы в этом направлении.