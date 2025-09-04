 В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

Фаига Мамедова14:22 - Сегодня
В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

С началом нового учебного года все общеобразовательные учреждения Баку полностью откажутся от использования бумажных журналов.

Ведение учебного процесса будет осуществляться исключительно через платформу Rəqəmsal məktəb («Цифровая школа»).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на журнал Azərbaycan müəllimi, об этом заявила Фидан Наджафова - руководитель сектора контроля качества и мониторинга Государственного агентства дошкольного и общего образования, выступая на сентябрьской конференции работников образования столицы.

По её словам, работа над внедрением платформы началась ещё в январе–феврале 2025 года, и с тех пор система претерпела значительные улучшения. В настоящее время в системе зарегистрированы 98% директоров и 93% учителей. Поставлена задача завершить регистрацию всех директоров и педагогов до конца текущей недели.

Фидан Наджафова также сообщила, что для директоров школ будут организованы специальные тренинги, направленные на обучение процессу регистрации и работе с платформой. Она подчеркнула, что внедрение Rəqəmsal məktəb существенно сократит административную нагрузку на педагогов и руководство учебных заведений.

Отдельное внимание было уделено вопросу регистрации родителей в системе - на сегодняшний день охват составляет 62–65%. Наджафова отметила необходимость активизации работы в этом направлении.

Поделиться:
345

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

В мире

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Общество

Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

Xроника

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Общество

В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста - ОБНОВЛЕНО

В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

В Азербайджане нашли 20 компаний, продающих грязную питьевую воду - ФOTO

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

Последние новости

В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:55

Признание обвиняемого на предварительном следствии: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

Сегодня, 14:48

В бакинских школах полностью отменяют бумажные журналы

Сегодня, 14:22

Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

Сегодня, 14:12

«Королева кетамина» признала себя виновной по делу о смерти Мэттью Перри

Сегодня, 14:05

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:58

Какой будет погода в Азербайджане 5 сентября?

Сегодня, 13:50

Гарвард выиграл суд против администрации Трампа

Сегодня, 13:45

В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

Сегодня, 13:37

Рютте: НАТО намерена противостоять России и после войны в Украине

Сегодня, 13:32

Обнародовано количество кибератак на госструктуры за прошлый месяц

Сегодня, 13:25

В Баку пройдет выставка «Фаиг Ахмед: Эпоха 2011–2024» - ФОТО

Сегодня, 13:20

Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

Сегодня, 13:15

Как ездить по городу в дни гонки «Формула-1»?

Сегодня, 13:10

Почему ухудшилось состояние офтальмолога Айтен Султановой? - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

В Армении пройдут очередные сборы резервистов

Сегодня, 12:40

Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена

Сегодня, 12:32

Тётя-опекун, истязавшая племянника, арестована в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:18

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Сегодня, 12:10

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Сегодня, 12:00
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05