Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Служба Государственной пограничной охраны (ГПС) продолжает обеспечивать надёжную защиту морских границ, усиливать контроль за режимом на Каспийском море и бороться с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В рамках этой деятельности была задержана организованная группа контрабандистов, которая пыталась нарушить государственную границу и переправить крупную партию наркотиков с Каспийского моря на территорию Азербайджана.

Так, 4 сентября в 00:25 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в направлении Нефтчалинского района, было замечено неизвестное плавательное средство, двигающееся на большой скорости. Пограничные корабли немедленно начали операцию по преследованию, предприняв необходимые меры для перекрытия береговой линии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий и преследования пограничный корабль подал световые и звуковые сигналы, а также произвёл предупредительный выстрел. Однако, поскольку нарушители пытались покинуть территориальные воды Азербайджана, по плавательному средству был открыт огонь, чтобы обездвижить его, прицельно по моторной части.

Из-за пожара на плавательном средстве оба нарушителя вместе с упаковками сбросились в море. В результате спасательных мероприятий их извлекли из воды, раненому была оказана первая медицинская помощь. Пожар на плавательном средстве типа "Layner" марки "Yamaha-200" был потушен. В упаковках, сброшенных в море, было обнаружено и изъято 11 килограммов 850 граммов наркотических средств.

В результате предварительного расследования было установлено, что нарушители границы являются гражданами Исламской Республики Иран: Гульреза Джавад Алиреза, 1994 года рождения, и Бардбар Милад Мансур, 1996 года рождения.

По факту ГПС 04.09.2025 года возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.