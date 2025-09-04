 Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:37 - Сегодня
Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Служба Государственной пограничной охраны (ГПС) продолжает обеспечивать надёжную защиту морских границ, усиливать контроль за режимом на Каспийском море и бороться с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В рамках этой деятельности была задержана организованная группа контрабандистов, которая пыталась нарушить государственную границу и переправить крупную партию наркотиков с Каспийского моря на территорию Азербайджана.

Так, 4 сентября в 00:25 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, в направлении Нефтчалинского района, было замечено неизвестное плавательное средство, двигающееся на большой скорости. Пограничные корабли немедленно начали операцию по преследованию, предприняв необходимые меры для перекрытия береговой линии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий и преследования пограничный корабль подал световые и звуковые сигналы, а также произвёл предупредительный выстрел. Однако, поскольку нарушители пытались покинуть территориальные воды Азербайджана, по плавательному средству был открыт огонь, чтобы обездвижить его, прицельно по моторной части.

Из-за пожара на плавательном средстве оба нарушителя вместе с упаковками сбросились в море. В результате спасательных мероприятий их извлекли из воды, раненому была оказана первая медицинская помощь. Пожар на плавательном средстве типа "Layner" марки "Yamaha-200" был потушен. В упаковках, сброшенных в море, было обнаружено и изъято 11 килограммов 850 граммов наркотических средств.

В результате предварительного расследования было установлено, что нарушители границы являются гражданами Исламской Республики Иран: Гульреза Джавад Алиреза, 1994 года рождения, и Бардбар Милад Мансур, 1996 года рождения.

По факту ГПС 04.09.2025 года возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3 и 318.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Поделиться:
309

Актуально

Политика

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Мнение

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Xроника

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Общество

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

Тяжелое ДТП в Джалилабаде: много пострадавших

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Два района Баку останутся без газа

Последние новости

AZAL провел «День безопасности полетов» с участием международных экспертов

Сегодня, 17:43

​​​​​​​Фаик Агаев раскритиковал певиц: «Выставляют себя на сцене как товар» - ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Ираклий Кобахидзе обещает: мужчина в Грузии не сможет записаться женщиной, а женщина – мужчиной

Сегодня, 17:37

Скончался легендарный итальянский модельер Джорджо Армани

Сегодня, 17:33

Ильгар Велизаде о регионе: Азербайджан и Армения сближаются, Грузия не теряет значения, а с Ираном проблем не будет

Сегодня, 17:21

Тяжелое ДТП в Джалилабаде: много пострадавших

Сегодня, 17:15

Президент Египта наградил руководителя азербайджанской диаспоры

Сегодня, 16:57

В Баку произошёл пожар: есть пострадавший

Сегодня, 16:45

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня, 16:33

Отозван посол Азербайджана в Болгарии

Сегодня, 16:27

Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона - ФОТО

Сегодня, 16:25

Центробанк Азербайджана и Народный банк Китая подписали меморандум

Сегодня, 16:20

Додик: Республика Сербская может провозгласить независимость

Сегодня, 16:15

Минздрав выявил нарушения в пяти аптеках в Азербайджане

Сегодня, 16:08

Чемпионат Европы: азербайджанский дзюдоист иппоном победил армянина

Сегодня, 16:00

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Сегодня, 15:57

Пробки «съедают» миллиарды манатов в Азербайджане

Сегодня, 15:53

Иран выслал посла Австралии

Сегодня, 15:45

Погоня со стрельбой на Каспии: пограничники пресекли наркотрафик - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:37
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05