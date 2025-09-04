Пробки «съедают» миллиарды манатов в Азербайджане

Пробки - это не только потеря времени и нервов, но и серьёзный удар по экономике страны.

Как передает 1news.az, по предварительным оценкам FinFly, ежегодный экономический ущерб от заторов на дорогах в Азербайджане превышает 2 миллиарда манатов.

Одним из ключевых факторов ущерба является потеря рабочего времени.

Ежедневно сотни тысяч жителей Баку теряют часы в дорожных заторах. В среднем около 1 миллиона занятых граждан проводят в пути не менее одного часа в день, что в годовом выражении эквивалентно 365 миллионам рабочих часов.

При средней заработной плате в 900 манатов (или около 4,5 маната в час), потери от упущенного рабочего времени оцениваются более чем в 1,6 миллиарда манатов в год.

Топливные расходы

Работа автомобилей на холостом ходу в пробках приводит к значительному перерасходу топлива. В среднем каждый автомобиль тратит дополнительно 1,5 литра бензина в день:

Основная часть автопарка использует бензин марки АИ-92, стоимость которого составляет 1,1 маната за литр. Дополнительные годовые расходы на это топливо оцениваются в 206 миллионов манатов.

Около 20% водителей заправляют автомобили бензином АИ-95 по цене 1,6 маната за литр. Их совокупные затраты составляют ещё 60 миллионов манатов в год.

Таким образом, общий перерасход топлива в условиях заторов составляет порядка 266 миллионов манатов ежегодно.

Косвенные последствия пробок

Заторы на дорогах также вызывают целый ряд дополнительных негативных последствий:

ухудшение экологической обстановки и рост уровня загрязнения воздуха;

увеличение числа заболеваний и, как следствие, рост расходов на здравоохранение;

задержки общественного транспорта и потеря времени тысячами пассажиров ежедневно.

По оценкам экспертов, совокупный косвенный ущерб от этих факторов составляет не менее 100–150 миллионов манатов в год.