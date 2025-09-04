ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников

Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово отпустить всех удерживаемых в секторе Газа заложников в рамках всеобъемлющей сделки с Израилем, которая должна будет включать в себя полное прекращение боевых действий в анклаве.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"ХАМАС подтверждает, что готов перейти к реализации всеобъемлющей сделки, в рамках которой освободит всех заложников в обмен на согласованное число палестинских заключенных. Данное соглашение должно будет также включать в себя прекращение войны в Газе и выход оттуда израильских военных", - говорится в сообщении.

Движение также настаивает на том, чтобы с заключением сделки возобновили свою работу все КПП на границах с анклавом и начались работы по его реконструкции.

Радикалы подчеркнули, что согласны на формирование в Газе "независимого правительства технократов", которое приступит к своим полномочиям "сразу же после своего создания".

Источник: ТАСС