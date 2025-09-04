В Нахчыване задержан автохулиган в наркотическом опьянении

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, был задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, водителю автомобиля марки Saipa Tiba, двигавшегося по территории города Нахчыван, был подан сигнал об остановке из-за нарушения правил дорожного движения.

Поскольку в отношении Арзу Сафарова, управлявшего транспортным средством, возникли подозрения в употреблении наркотических средств, он был направлен на медицинское освидетельствование.

По результатам обследования было установлено, что А.Сафаров употреблял наркотики.

В отношении указанного лица был составлен протокол в соответствии с законодательством, а собранные материалы направлены в Нахчыванский городской суд для дачи правовой оценки.