Азербайджанские шахматисты получили белый цвет на старте Grand Swiss

В Самарканде состоялась жеребьевка стартующего сегодня шахматного турнира Grand Swiss.

Азербайджанские гроссмейстеры определились с соперниками по партиям первого тура. Шахрияр Мамедъяров встретится с Иваном Чепариновым (Болгария), Айдын Сулейманлы будет противостоять Мурали Картикеяну (Индия), а Рауф Мамедов сыграет против еще одгого представителя Индии – Миттала Адитьи. Тогда как Магомеда Мурадлы ждет Йоннас Бьер (Дания).

Все наши шахматисты проведут стартовый тур белым цветом.

Что касается женского зачета, то Ульвия Фаталиева будет противостоять Полине Шуваловой (ФИДЕ), Ханым Баладжаева встретится с Анной Ушениной (Украина), а Говхар Бейдуллаева – со Ставрулой Цулакиду (Греция).

Grand Swiss является этапом чемпионского цикла. По два лучших игрока в мужском и женском зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Ниджат