 Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

First News Media11:15 - Сегодня
Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну после заявления последнего о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Об этом сообщает израильский Channel 13.

Ранее США решили не выдавать визы палестинским представителям к Генассамблее ООН. Макрон раскритиковал этот шаг, назвав неприемлемым.

Позже французский президент изъявил желание посетить Израиль, однако Нетаньяху заявил, что Макрону там будут не рады, пока он не пересмотрит свою позицию, отмечает телеканал.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что «президент Франции сильно озабочен визами в США для представителей Палестинской администрации». Он обвинил Макрона в подрыве стабильности в регионе.

Поделиться:
186

Актуально

Общество

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Политика

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Общество

Баку накрыл сильный ветер

Политика

Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

В мире

Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Задержан брат нового посла Армении в США

Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Задержан бывший директор Московского театра сатиры Мамед Агаев - ВИДЕО

В России арестован представитель азербайджанской диаспоры

Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Последние новости

Тётя-опекун, истязавшая племянника, арестована в Баку

Сегодня, 12:15

Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Сегодня, 12:10

Оверчук назвал соглашение между Баку и Иреваном вкладом в укрепление мира

Сегодня, 12:00

Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Сегодня, 11:55

The Dead Dance: Тим Бертон снял мистический клип на трек Леди Гаги для сериала «Уэнсдей» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Задержан брат нового посла Армении в США

Сегодня, 11:40

Оверчук: РФ надеется, что задержанные в Азербайджане граждане скоро вернутся

Сегодня, 11:37

Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

В Шамкире автомобиль вылетел с дороги и упал с моста

Сегодня, 11:30

Баку накрыл сильный ветер

Сегодня, 11:25

Посол США в НАТО: Китай не способен сражаться с Америкой, потому что «украл технологии»

Сегодня, 11:20

Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

Сегодня, 11:17

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Сегодня, 11:15

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

Сегодня, 11:10

Узбекистан потребовал от РФ найти и наказать мужчину, назвавшего мигранта «рабом русских»

Сегодня, 11:05

Есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне?

Сегодня, 10:58

Полиция разогнала свадьбу из-за несовершеннолетия невесты, отец жениха оштрафован - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

Сегодня, 10:45

Голоса прошлого в цифровом формате: Возрождение музыки азербайджанских корифеев - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Обладатель Кубка Азербайджана сохранил своего лидера

Сегодня, 10:35
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05