Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону во въезде в страну после заявления последнего о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Об этом сообщает израильский Channel 13.

Ранее США решили не выдавать визы палестинским представителям к Генассамблее ООН. Макрон раскритиковал этот шаг, назвав неприемлемым.

Позже французский президент изъявил желание посетить Израиль, однако Нетаньяху заявил, что Макрону там будут не рады, пока он не пересмотрит свою позицию, отмечает телеканал.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что «президент Франции сильно озабочен визами в США для представителей Палестинской администрации». Он обвинил Макрона в подрыве стабильности в регионе.