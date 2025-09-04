Оверчук: Представители России и Азербайджана общались на полях самита ШОС

Экономические отношения РФ и Азербайджана развиваются очень хорошо, стороны общались в том числе на полях прошедшего в Китае саммита ШОС.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. И мы поддерживаем контакты, постоянно. И в том числе и на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому здесь с Азербайджаном у нас в экономическом плане отношения развиваются нормально, как мы планировали", - сказал он.

Источник: ТАСС