Задержан брат нового посла Армении в США
Мкртыч Мкртчян, брат бывшего министра, а ныне посла Армении в США Нарека Мкртчяна, был задержан ночью в Паракаре по подозрению в хранении наркотиков.
Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы. Полиция остановила автомобиль, в котором ехали Мкртчян и его друг.
Последний, увидев полицейских, сразу же скрылся, а в его сумке были обнаружены наркотики и оружие.
Мкртчян был задержан.
«ФактИнфо» обратилась как в МВД, так и в Управление уголовного розыска, пытаясь получить официальный комментарий, однако пока никаких официальных комментариев от структур не поступило.
161