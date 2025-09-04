Задержан брат нового посла Армении в США

Мкртыч Мкртчян, брат бывшего министра, а ныне посла Армении в США Нарека Мкртчяна, был задержан ночью в Паракаре по подозрению в хранении наркотиков.

Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы. Полиция остановила автомобиль, в котором ехали Мкртчян и его друг.

Последний, увидев полицейских, сразу же скрылся, а в его сумке были обнаружены наркотики и оружие.

Мкртчян был задержан.

«ФактИнфо» обратилась как в МВД, так и в Управление уголовного розыска, пытаясь получить официальный комментарий, однако пока никаких официальных комментариев от структур не поступило.