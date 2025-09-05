 Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа | 1news.az | Новости
В мире

Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

First News Media00:00 - Сегодня
Армия Израиля заявила о контроле над 40% территории города Газа

Израильские военные установили контроль над 40% территории города Газа и намерены продолжать наступательные действия.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам представителя военных, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования радикального палестинского движения ХАМАС.

"Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока он не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду", - подчеркнул генерал.

125

