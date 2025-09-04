Массовый сбой в сервисах Google: пользователи не могут войти в аккаунты

Сегодня множество пользователей сообщают о сбоях в работе сервисов Google, включая YouTube, Gmail и Google Drive.

Проблемы затронули как веб-версии этих платформ, так и мобильные приложения, что вызвало волну обеспокоенности в социальных сетях, передаёт 1news.az.

Основные жалобы связаны с невозможностью авторизоваться в аккаунтах — при попытке входа пользователи получают сообщения об ошибке или сталкиваются с недоступностью сервисов.

Судя по всему, сбой носит массовый характер, однако официальных комментариев от компании Google на данный момент не поступало.