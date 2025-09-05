 Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

First News Media14:20 - Сегодня
Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

Перу выступило с инициативой распространить действующее соглашение об отмене виз с Азербайджаном на все категории паспортов.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью перуанскому информационному агентству Andina.

"В 2013 году мы подписали соглашение с Перу об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Сейчас Перу предложило расширить соглашение на все паспорта", - сообщил дипломат.

По словам Мамедова, развитие туристического потока между странами зависит от двух ключевых факторов: наличия прямого авиасообщения и визового режима. "Если есть прямые рейсы, можно ожидать больше туристов в обоих направлениях. Сейчас прямых рейсов нет. По визам ситуация лучше: граждане Перу могут получить визу по прибытии в аэропорт, процесс быстрый и простой", - пояснил замминистра.

Эльнур Мамедов назвал энергетическое сотрудничество важным аспектом двусторонних отношений. "Мы расширяем сотрудничество в энергетике: продаем нефть Перу и закупаем СПГ, а также ведем торговлю СПГ на мировом рынке. За последние два года между Азербайджаном и Перу были значительные сделки в сфере энергетики. Это одна из тем, которую мы обсуждали в МИД [в рамках первых политических консультаций]", - подчеркнул Мамедов.

Дипломат также отметил, что Азербайджан активно развивает экономические связи с рядом стран Латинской Америки, включая торговлю нефтью и удобрениями. Перспективными направлениями сотрудничества являются сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, особенно добыча металлов.

"Мы закупаем из этого региона много сельхозпродукции: авокадо, сою, ежевику, клюкву и другие продукты. Цель визита также - рассмотреть эту сферу сотрудничества. Сегодня мы обсуждали с коллегами из МИД структуру торгового оборота: в основном из Перу в Азербайджан импортируются авокадо, клюква, ежевика, из Азербайджана в Перу - смазочные масла. Мы обсуждали, как улучшить структуру торговли, добавив больше товаров в портфель. Для этого нужна дополнительная информация о том, что Азербайджан может экспортировать. Следует учитывать географическую удаленность и логистические сложности региона Латинской Америки", - заключил замминистра.

Напомним, накануне Азербайджан и Перу провели в Лиме первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Поделиться:
158

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Общество

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб ...

Политика

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Политика

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийского сотрудничества вызывает удовлетворение

Президент Азербайджана: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора

Британский посол поделился публикацией из города Шуша - ФОТО

Последние новости

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35

Проведен мониторинг массовой фишинговой атаки на пользователей Telegram в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:28

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:15

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Сегодня, 14:00

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Сегодня, 13:50

Армяне Карабаха снова выбирают войну

Сегодня, 13:25

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Сегодня, 13:20

В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:15

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Сегодня, 12:52

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Сегодня, 12:35

Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:25

Свыше 6 тысяч граждан и 95 сотрудников 47 госучреждений стали мишенью хакеров в первом полугодии

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

Сегодня, 12:00

В некоторых районах Азербайджана прошли дожди с грозами

Сегодня, 11:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05