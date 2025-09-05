Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Министерство обороны Армении предусматривает уточнение форм проявления уклонения граждан от учебных сборов, а также ужесточение ответственности за подобные деяния.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности во время обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и поправок в смежные законы заявил 5 сентября заместитель министра обороны Грачья Саркисян, передают армянские СМИ.

Помимо этого, Военной полиции предлагается предоставить новые полномочия. Они, в частности, будут распространяться на процессы военного учета, обязательного призыва, учений, военных тренировок, мобилизационного призыва и учебных сборов.

Так, согласно проекту, будут определены формы уклонения граждан от учебных сборов, уточнены описания совершаемого преступного деяния, ужесточена ответственность за уклонение от учебных сборов при наличии ряда неправомерных обстоятельств и уточнен круг полномочий Военной полиции.

«У Военной полиции появится возможность оказать поддержку военным комиссариатам. Например, находить людей, которые не явились на учет, которые должны участвовать в тренировочных сборах или уклонились от военной службы», - сказал Саркисян.

Кроме того, было ужесточено положение, при котором уклонение совершалось путем причинения себе телесных повреждений или симуляции той или иной болезни, путем подделки документов или обмана.

Военная полиция также будет уполномочена обеспечивать по письменному запросу органов, осуществляющих уголовный процесс, доставку и конвоирование военнослужащих, задержанных или арестованных в ходе уголовного преследования, в те или иные места для участия в необходимых следственных и процессуальных действиях.

Вместе с тем, за сам факт уклонения будет предусмотрен штраф в размере от 15.000 до 30.000 драмов, либо краткосрочное лишение свободы на срок не более 2 месяцев, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

После некоторых обсуждений данная законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии.