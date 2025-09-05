 Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

First News Media14:35 - Сегодня
Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Министерство обороны Армении предусматривает уточнение форм проявления уклонения граждан от учебных сборов, а также ужесточение ответственности за подобные деяния.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности во время обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений в Уголовный кодекс и поправок в смежные законы заявил 5 сентября заместитель министра обороны Грачья Саркисян, передают армянские СМИ.

Помимо этого, Военной полиции предлагается предоставить новые полномочия. Они, в частности, будут распространяться на процессы военного учета, обязательного призыва, учений, военных тренировок, мобилизационного призыва и учебных сборов.

Так, согласно проекту, будут определены формы уклонения граждан от учебных сборов, уточнены описания совершаемого преступного деяния, ужесточена ответственность за уклонение от учебных сборов при наличии ряда неправомерных обстоятельств и уточнен круг полномочий Военной полиции.

«У Военной полиции появится возможность оказать поддержку военным комиссариатам. Например, находить людей, которые не явились на учет, которые должны участвовать в тренировочных сборах или уклонились от военной службы», - сказал Саркисян.

Кроме того, было ужесточено положение, при котором уклонение совершалось путем причинения себе телесных повреждений или симуляции той или иной болезни, путем подделки документов или обмана.

Военная полиция также будет уполномочена обеспечивать по письменному запросу органов, осуществляющих уголовный процесс, доставку и конвоирование военнослужащих, задержанных или арестованных в ходе уголовного преследования, в те или иные места для участия в необходимых следственных и процессуальных действиях.

Вместе с тем, за сам факт уклонения будет предусмотрен штраф в размере от 15.000 до 30.000 драмов, либо краткосрочное лишение свободы на срок не более 2 месяцев, либо лишение свободы на срок от 1 года до 3 лет.

После некоторых обсуждений данная законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии.

Поделиться:
303

Актуально

Мнение

«Эти выплаты не имеют отношения к той компенсации, о которой говорит наш ...

Политика

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Общество

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Точка зрения

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Армения

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

В Армении пройдут очередные сборы резервистов

Пашинян заблокировал инициативу об уголовной ответственности за отрицание «геноцида»

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

Путин: кабмины России и Армении находятся в постоянном контакте

Секретарь Совбеза Армении рассказал иранскому коллеге о вашингтонских документах

Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

Последние новости

За сколько можно снять квартиру с видом на гоночную трассу в Баку?

Сегодня, 17:42

Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

Сегодня, 17:39

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

Сегодня, 17:37

«Эти выплаты не имеют отношения к той компенсации, о которой говорит наш глубокоуважаемый Президент» - супруга погибшего пилота

Сегодня, 17:21

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 16 тыс. манатов

Сегодня, 16:58

Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Сегодня, 16:50

В Баку с этой даты частично ограничат движение на некоторых улицах

Сегодня, 16:45

Бакинская инициативная группа осудила убийство молодого заключенного канакского происхождения

Сегодня, 16:40

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Сегодня, 16:35

Команда ЕС отправится в США для обсуждения санкций против России

Сегодня, 16:10

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался, что присоединился к созданному и финансируемому Рубеном Варданяном вооруженному формированию

Сегодня, 15:55

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

Сегодня, 15:40

Азербайджанские школьники продолжают добиваться успехов на международной арене при поддержке Azercell

Сегодня, 15:35

Мурад Ариф глазами ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Жители Баку жалуются на затяжные раскопки на одном из центральных проспектов - ФОТО

Сегодня, 15:12

Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию

Сегодня, 15:05

Так создается Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Азербайджанец вошёл в число лучших по результатам конкурса Максима Фадеева - ФОТО

Сегодня, 14:55

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05