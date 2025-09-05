Жители Баку жалуются на затяжные раскопки на одном из центральных проспектов - ФОТО

Раскопочные работы, которые ведутся уже несколько месяцев на проспекте Хатаи в Насиминском районе Баку, вызывают недовольство жителей.

В жалобе, поступившей в Oxu.Az, говорится, что из-за медленного темпа работ на этом участке уже долгое время парализовано движение.

«Эту территорию раскопали и бросили почти два месяца назад. Ведут работы на газовых линиях, но никак не могут их закончить. В часы пик на дороге образуются пробки, а пыль и грязь от раскопок мешают жителям. Никто не информирует, когда они планируют завершить эти работы», — сообщает автор жалобы.

Агентство направило официальный запрос в ПО "Азеригаз", однако ответа пока не поступило.