Политика

First News Media15:55 - Сегодня
5 сентября в ходе судебного разбирательства в Бакинском военном суде были оглашены показания Левона Балаяна предварительному следствию, а также другие относящиеся к нему документы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, согласно показаниям, данным Балаяном в ходе предварительного следствия, он отправился на военную службу в январе 1995 года и до 1998 года служил солдатом в воинских частях, расположенных в городах Шуша, Ханкенди и Ходжалы, номера которых он не помнит. В этот период ему был выдан автомат АКС-74. В воинских частях, где он служил, были размещены произведенные в Российской Федерации тяжелые боевые танки Т-55 и Т-72, а также боевые машины пехоты – БМП-1 и БМП-2. Он отметил, что один из высокопоставленных командиров Левон Мнацаканян (также обвиняемый, в настоящее время находится под арестом — ред.) часто приезжал в воинские части, чтобы проверить боеготовность.

20 сентября 2020 года Балаян был принудительно призван «военным комиссариатом города Ханкенди» на «службу» в составе «вооруженных сил» и в первые дни 44-дневной войны, то есть с 27 сентября по 2 октября, участвовал в боях в составе вооруженного формирования на дислоцированной в районе поселка Суговушан «3-й линии обороны». Батальон, в котором он служил, назывался «Алаша».

В ходе предварительного следствия Балаян сказал, что 1 мая 2023 года присоединился к одному из вооруженных формирований, созданных и финансируемых Рубеном Варданяном на некогда оккупированных территориях Азербайджана. С того времени он получал ежемесячную заработную плату в размере 170 тысяч драмов, то есть 700 долларов США, которая перечислялась на карту банка под названием «Арцахбанк» (действует в Армении – ред.). 20 сентября того же года был задержан азербайджанскими военнослужащими.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

