Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана
Глава МИД Венгрии поделился публикацией в связи с прошедшим сегодня в Будапеште 11-м заседанием Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном.
«15 лет назад, когда мы начинали строить партнёрские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении и выгоде, некоторые европейские лидеры насмехались над нами и читали нам нотации. Сегодня те же самые лидеры выстраиваются в очередь в Баку, чтобы сфотографироваться с Президентом», - написал Сиярто в соцсети Х.
По его словам, «это сотрудничество принесло Венгрии крупные результаты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве».
Глава венгерского МИД отметил, что сегодня «MOL Group и MVM владеют акциями крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана, превратившись из простых покупателей в производителей энергии на международном рынке».
15 years ago, when we started building a partnership with Azerbaijan based on mutual respect and benefits, some European leaders mocked and lectured us. Today, those same leaders queue up in Baku to take photos with the President.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 5, 2025