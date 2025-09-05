АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО

Для выяснения причин инцидента в Астаринском районе сотрудники регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана начали совместные расследования с соответствующими структурами.

Об этом сообщили в агентстве.

Отмечается также, что будет предоставлена информация о результатах расследований.

19:05

В TƏBİB подтвердили отравление 15 человек в Астаринском районе, среди пострадавших восемь детей.

Сообщается, все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.

"Среди пострадавших 9 женщин, 6 мужчин. Восемь из них несовершеннолетние", - отметили в TƏBİB.

Отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 13 пострадавших удовлетворительное, двоих – средней тяжести.

18:00

В Астаринском районе Азербайджана произошло массовое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня 15 человек были госпитализированы в Центральную районную больницу Астары.

Сообщается, что причиной отравления стал арбуз.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.