АПБА: Начато расследование массового отравления, произошедшего в Астаринском районе - ОБНОВЛЕНО
Для выяснения причин инцидента в Астаринском районе сотрудники регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана начали совместные расследования с соответствующими структурами.
Об этом сообщили в агентстве.
Отмечается также, что будет предоставлена информация о результатах расследований.
19:05
В TƏBİB подтвердили отравление 15 человек в Астаринском районе, среди пострадавших восемь детей.
Сообщается, все пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.
"Среди пострадавших 9 женщин, 6 мужчин. Восемь из них несовершеннолетние", - отметили в TƏBİB.
Отмечается, что все они получают необходимую медицинскую помощь. Состояние 13 пострадавших удовлетворительное, двоих – средней тяжести.
18:00
В Астаринском районе Азербайджана произошло массовое отравление.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня 15 человек были госпитализированы в Центральную районную больницу Астары.
Сообщается, что причиной отравления стал арбуз.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.