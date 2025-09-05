 NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

First News Media09:10 - Сегодня
NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

Экс-президент США Джо Байден вновь перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Байдену сделали так называемую операцию Моса, которая применяется для лечения самых распространенных форм рака кожи, заявил телеканалу пресс-секретарь бывшего американского лидера. Отмечается, что Байден хорошо восстанавливается после процедуры.

Не уточняется, когда именно он перенес операцию, но в прошлом месяце были опубликованы его фотографии с большим швом на голове.

Поделиться:
408

Актуально

Общество

Эта структура обеспечит медицинское сопровождение Гран-при Азербайджана ...

В мире

Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Общество

Перевозка грузов без надлежащей тентировки сыпучих грузов представляет ...

Общество

В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и ...

В мире

Президент Грузии помиловал оппозиционных лидеров

Путин: Войска НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ

Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла

Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Зеленский анонсировал удары вглубь России

В России арестован представитель азербайджанской диаспоры

Последние новости

Милан объявил день траура в связи со смертью Джорджо Армани

Сегодня, 11:03

Президент Грузии помиловал оппозиционных лидеров

Сегодня, 10:53

Путин: Войска НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ

Сегодня, 10:45

Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит в этом смысла

Сегодня, 10:37

Месси еще не определился с решением по участию на ЧМ-2026

Сегодня, 10:30

Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Сегодня, 10:25

Результаты повторной сертификации преподавателей доступны онлайн

Сегодня, 10:15

Флорида отменит все обязательные детские прививки

Сегодня, 10:05

Компания Маска Neuralink планирует вернуть зрение слепому человеку

Сегодня, 10:00

Эта структура обеспечит медицинское сопровождение Гран-при Азербайджана «Формулы-1» - Подробно

Сегодня, 09:53

Перевозка грузов без надлежащей тентировки сыпучих грузов представляет серьёзную опасность - ВИДЕО

Сегодня, 09:47

Девять стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Сегодня, 09:37

Путин: Двуглавый орел смотрит не только на запад и восток, но и на юг

Сегодня, 09:30

NBC: Байдену сделали повторную операцию по удалению рака кожи

Сегодня, 09:10

Мадуро: Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию

Сегодня, 09:00

В Нахчыване на базе отдыха произошел несчастный случай, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 08:55

Подорожали ли билеты на поезд Баку-Агдам-Баку? - ВИДЕО

Сегодня, 08:50

Белый Дом анонсировал заявление Трампа 5 сентября

Сегодня, 08:40

Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026

Сегодня, 08:35

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05