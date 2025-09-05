МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Заявление министерства иностранных дел России от 4 сентября относительно страховых выплат по сбитому самолету “Azərbaycan Hava Yolları” (AZAL) вызвало удивление и запутало общественность.

Об этом заявил руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде уточнил, что страховые выплаты со стороны российской страховой компании и требование Азербайджана компенсации за сбитый самолет у правительства РФ - два абсолютно разных вопроса.

«Страховые выплаты по самолету AZAL и пострадавшим пассажирам уже шесть месяцев осуществляются. Они проводятся в рамках договора страхования AZAL, который предусматривает покрытие ущерба как самолета, так и пассажиров. Что касается того, что выплаты осуществляет именно российская страховая компания, это связано с особенностями международного страхования: в России не работают международные страховые компании, поэтому AZAL оформил страховку через российскую организацию.

Таким образом, попытки приравнять страховые выплаты к компенсации, которую Азербайджан требует от российского правительства, являются некорректными», - отметил он.

Кроме того, в МИД России ранее заявляли, что задержание в июле 13 граждан РФ в Азербайджане якобы стало причиной ухудшения двусторонних отношений, а их освобождение - условием улучшения. В Азербайджане считают такие заявления неверными, отметил Гаджизаде.

«По данным азербайджанской стороны, именно крушение самолета AZAL и последующие действия российских властей стали причиной напряженности в отношениях между странами. Дополнительно усугубляет ситуацию дискриминация азербайджанцев в России, в том числе случаи преследований и насилия в Екатеринбурге. Наряду с этим действия различных российских государственных структур, направленные против Азербайджана, также негативно влияют на двусторонние отношения», - подчеркнул он.