Оверчук: Армению при ассоциации с ЕС ждет другой тарифный режим

Армения имеет право самостоятельно принимать решение о перспективах своей интеграции с ЕС, однако в Ереване должны понимать, что это будет означать принципиально другой тарифный режим в торговле с РФ.

Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если так пойдет дело дальше, то придется принимать решение - переоценивать нашу экономическую политику по отношению к этой стране. Это право Армении - решать, где ей быть. Но они также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами, и не будет беспошлинной торговли", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что это "достаточно больно" может ударить по производителям в Армении, в особенности в сельскохозяйственном секторе. "Особенности рынка таковы, что их продукция востребована в России. У всех окружающих их стран нет проблем ни с виноградом, ни с абрикосами, ни с другими фруктами и овощами, у них все это есть. Россия для Армении - это премиальный рынок. Я уже не говорю о том, что рынок Армении наводнят товары из ЕС, что оставит мало шансов для развития армянского бизнеса. Видимо, эти факторы им нужно будет тоже оценивать, и оценивать они их будут", - пояснил Оверчук.

Заместитель председателя правительства РФ также отметил, что в случае присоединения Армении к ЕС могут возникнуть проблемы в сфере авиаперевозок, где сейчас небо ЕС и РФ закрыто друг для друга, и в трансграничных грузоперевозках. "Будут другие цены и на энергию, и на продукты питания, которые сегодня Армения как наш союзник получает из России, - продолжил он. - Страна также потеряет преимущества от зоны свободной торговли со своим ближайшим соседом Ираном. Много может быть последствий, их необходимо понимать и оценивать. Это очень плохой сценарий, прежде всего для обычных людей, мы его не хотим и поэтому откровенно говорим об этом".

Источник: ТАСС