Посол Франции почтила память жертв Черного Января - ФОТО

Сотрудники посольства Франции в Азербайджане во главе с руководителем дипмиссии Софи Лагут почтили память жертв трагических событий 20 января 1990 года.

Об этом сообщается в публикации на странице французского посольства в социальной сети Instagram.

«Сегодня Азербайджан оплакивает жертв Черного Января, павших 36 лет назад. Вместе с дипломатическим корпусом и коллегами из ЕС представители посольства Франции в Азербайджане возложили цветы на Аллее шехидов, чтобы почтить их память и отдать дань уважения тем, кто тогда и сейчас, здесь и повсюду противостоит тирании и борется за свою свободу», - говорится в публикации.