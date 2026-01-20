 Посол Франции почтила память жертв Черного Января - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Посол Франции почтила память жертв Черного Января - ФОТО

First News Media15:23 - Сегодня
Посол Франции почтила память жертв Черного Января - ФОТО

Сотрудники посольства Франции в Азербайджане во главе с руководителем дипмиссии Софи Лагут почтили память жертв трагических событий 20 января 1990 года.

Об этом сообщается в публикации на странице французского посольства в социальной сети Instagram.

«Сегодня Азербайджан оплакивает жертв Черного Января, павших 36 лет назад. Вместе с дипломатическим корпусом и коллегами из ЕС представители посольства Франции в Азербайджане возложили цветы на Аллее шехидов, чтобы почтить их память и отдать дань уважения тем, кто тогда и сейчас, здесь и повсюду противостоит тирании и борется за свою свободу», - говорится в публикации.

Поделиться:
317

Актуально

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается снег

Политика

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество ...

Политика

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 ...

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Общество

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Посол Франции почтила память жертв Черного Января - ФОТО

Чиновник, изъявший фрукты в ходе рейда в Сумгайыте: «О каком инциденте идет речь?»

В Ханкенди вернутся первые переселенцы

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Liv Bona Dea прокомментировала публикацию Нигяр Кочарли - Эксклюзив

«Я в аду»: Нигяр Кочарли обвинила Liv Bona Dea в жестоком обращении

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки Кэрол Фёрмен - ФОТО

В Азербайджане изменен расчёт зарплаты за период отпуска

Последние новости

Дожди и снег — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 17:57

Европарламент одобрил экстренную кредитную помощь Украине на 90 млрд евро

Сегодня, 17:48

Глава Еврокомиссии: Наш ответ США по Гренландии будет «решительным»

Сегодня, 17:28

Президент Азербайджана встретился с главой ЕБРР в Давосе

Сегодня, 17:11

Ильхам Алиев: Получить престижную Премию Заида - большая честь

Сегодня, 17:07

Каллас: ЕС не намерен «начинать драку» с США за Гренландию

Сегодня, 17:00

Президент: Я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев: Мы уже поставляем природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Европейского Союза

Сегодня, 16:40

Ален Симонян пообещал «закрыть страницу АРФД» после выборов 2026 года

Сегодня, 16:37

Президент Азербайджана: Для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем

Сегодня, 16:30

Президент Азербайджана: Южный Кавказ вступает в новый этап развития

Сегодня, 16:27

В посольстве Азербайджана в Москве прошло траурное мероприятие, посвященное 20 Января - ФОТО

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру

Сегодня, 16:20

Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором J.P.Morgan - ФОТО

Сегодня, 16:18

Правила жизни Валентино Гаравани: «Ни один мужчина не хочет видеть рядом с собой женщину, одетую как мальчик»

Сегодня, 16:15

Генсек ООН Антониу Гутерриш отменил поездку в Давос

Сегодня, 16:07

Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Цена на нефть находится на приемлемом для Азербайджана уровне

Сегодня, 15:33

В Турции, предположительно, обнаружили тело российского пловца

Сегодня, 15:28

Ильхам Алиев: Сегодня ситуация в мире управляется не правом закона, а правом силы

Сегодня, 15:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43