Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от нее. Обращения по вопросу обеспечения российского представительства в комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, подчеркивается в записке.

«Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную Конвенцию и протоколы к ней», — сказано в документе.

Источник: РБК