Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала TIME - ФОТО - ВИДЕО

Американский журнал TIME в рамках своего ежегодного проекта Person of the Year назвал Леонардо Ди Каприо «Артистом года 2025».

Это признание стало итогом более чем 35-летней карьеры актёра и его недавней выдающейся работы в фильме «Битва за битвой» (реж. Пол Томас Андерсон), который получил высокую оценку критиков и зрителей.

По версии TIME, Ди Каприо остаётся одним из немногих голливудских актёров, чьи проекты вызывают интерес публики даже спустя десятилетия - журнал отмечает его умение делать рискованные выборы в кино, сотрудничать с проверенными режиссёрами и вкладываться в проекты, в которые верит.

Сам Леонардо Ди Каприо в интервью TIME подчеркнул важность баланса между публичной жизнью и личным пространством: «Я научился выходить на публику только тогда, когда есть, что показать или сказать; иначе - лучше исчезнуть».

Он также отметил свою приверженность творческому процессу: «Искусство - это то, что создаёт человек, и я отношусь с осторожностью к идее, что искусственный интеллект может полностью заменить творческую работу».