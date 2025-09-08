Авторы подали в суд на Apple за нарушение авторских прав при обучении ИИ

Apple оказалась в центре нового судебного спора, связанного с авторскими правами и использованием искусственного интеллекта.

В пятницу авторы Грейди Хендрикс и Дженнифер Роберсон подали в федеральный суд Северной Калифорнии иск, обвиняя компанию в незаконном использовании их книг для обучения систем ИИ без согласия, указания авторства и компенсации.

В иске утверждается, что Apple использовала защищённые авторским правом произведения, не выплатив авторам вознаграждение за их вклад в потенциально прибыльные разработки. По состоянию на пятницу представители компании и юристы истцов не предоставили комментариев.

Стоит отметить, что данный иск стал частью расширяющейся волны судебных разбирательств, в которых авторы, новостные агентства и другие правообладатели обвиняют крупные технологические компании в нарушении интеллектуальной собственности при обучении систем искусственного интеллекта.

На фоне этого в пятницу стартап в области ИИ Anthropic сообщил, что согласился выплатить 1,5 миллиарда долларов для урегулирования коллективного иска группы авторов. Их обвиняли в использовании книг для обучения чат-бота Claude без разрешения. Ситуация поднимает новые вопросы о правовой защите авторских прав в эпоху искусственного интеллекта и о том, каким образом компании должны компенсировать авторам использование их материалов для обучения алгоритмов.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова