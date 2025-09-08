Глава МИД РФ: Самое время возобновить формат «3+3»

Российская сторона надеется на скорое возобновление взаимодействия государств Южного Кавказа и трех их соседей, включая Россию, в формате «3+3».

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.

Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян в интервью IRNA заявил, что следующая встреча в формате «3+3» может состояться в Иреване или Баку.

«Очень надеемся, что возобновится работа в рамках инициативы, которую в свое время Турция и Азербайджан выдвинули, а именно инициативы о создании платформы «3+3». Три страны Южного Кавказа - Армения, Азербайджан, Грузия – и три их больших соседа – Иран, Турция, Россия… Сейчас мы считаем, что самое время этот формат возобновить», – сказал российский министр.

По его словам, Иран поддерживает этот процесс, а Турция и Азербайджан были инициаторами платформы.

В этом контексте Лавров выразил надежду на скорую встречу.

Источник: Sputnik Армения