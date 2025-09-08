 В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:45 - Сегодня
В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО

8 сентября в Баку состоялась церемония открытия Академии искусственного интеллекта (AI Academy).

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и транспорта.

На церемонии открытия были представлены планы работы академии, образовательные программы, а также цели по развитию экосистемы искусственного интеллекта в стране. Участники мероприятия ознакомились с учебной средой и созданными условиями, обсудили с студентами подготовку к образовательному процессу, их ожидания и будущие планы.

Отметим, что «AI Academy» - это учебный центр, работающий при поддержке AZCON Holding. Академия создана на основе «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы». Основная цель Академии искусственного интеллекта - подготовка специалистов в области ИИ и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также стремится в будущем сделать Азербайджан ведущим центром в регионе по обучению ИИ и внедрению инновационных проектов.

Учебные программы разработаны в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира. Академический состав состоит из специалистов с богатым опытом в области искусственного интеллекта и современных технологий.

Интеграция в глобальное научное сообщество является одним из приоритетных направлений работы Академии – в этой связи установлено сотрудничество с ведущими мировыми вузами в области искусственного интеллекта, такими как Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийский университет, Университет Карнеги-Меллон, Гарвард и Стэнфорд. Профессора и ученые этих престижных университетов будут приглашаться в академию в качестве гостевых лекторов.

Академия искусственного интеллекта уделяет особое внимание научно-исследовательской работе и разработке инновационных проектов. Молодые специалисты и студенты, обучающиеся здесь, получат возможность работать над стартап-идеями, участвовать в прикладных проектах и использовать международный опыт.

На мероприятии также был представлен прототип широкой языковой модели искусственного интеллекта.

Этот прототип создан на основе 10 миллиардов токенов и 1,2 миллиона синтетических данных с проведением направленного обучения и настройки. Проект демонстрирует потенциал суверенного искусственного интеллекта Азербайджана и рассматривается как важный этап в развитии национальной инновационной экосистемы.

«Создание Академии искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для подготовки нового поколения специалистов, укрепления цифровой экономики и закрепления позиции Азербайджана на глобальной карте искусственного интеллекта», - отмечает директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров.

Все образовательные программы академии реализуются на полностью бесплатной основе.

Информация о следующих этапах приёма и других нововведениях будет опубликована на официальном сайте «AI Academy» и в её аккаунтах в социальных сетях.

Поделиться:
302

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 33°C

Xроника

Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ

Политика

Минобороны об утилизации непригодных боеприпасов

Политика

Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для ...

Общество

В Лачине трактор упал в овраг

Так строится Новая Шушинская мечеть - ФОТО - ВИДЕО

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Более 20 человек стали жертвами мошенничества при покупке турпакетов и авиабилетов у «Joy Tour» и «Joy Travel»

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Началось последнее лунное затмение этого года

Установлены личности погибших в результате аварии на базе отдыха в Нахчыване - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

У Университета Хазар новый ректор

В центре Баку временно отключат газ: адреса

Последние новости

Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ

Сегодня, 15:45

Спецпредставитель Армении встретится с делегацией Турции

Сегодня, 15:40

Минобороны об утилизации непригодных боеприпасов

Сегодня, 15:35

В МАГАТЭ высказались о возможном возобновлении работы в Иране

Сегодня, 15:30

Эмиссар ЕС прибыл в США для подготовки санкций против России

Сегодня, 15:24

Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа

Сегодня, 15:00

Страны ОТГ договорились об упрощении таможенных процедур для развития Среднего коридора

Сегодня, 14:55

В Лачине трактор упал в овраг

Сегодня, 14:47

Джейхун Байрамов принял представителей миссии США по Среднему коридору - ФОТО

Сегодня, 14:40

Так строится Новая Шушинская мечеть - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:35

Эрдоган отреагировал на вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: «Связи нападавшего расследуются»

Сегодня, 14:25

Стала известна причина увольнения директора бакинской школы №20 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:18

Фернанду Сантуш покинул сборную Азербайджана без единой победы

Сегодня, 14:10

Более 20 человек стали жертвами мошенничества при покупке турпакетов и авиабилетов у «Joy Tour» и «Joy Travel»

Сегодня, 14:05

«Baku Water Week 2025» - Лидеры отрасли на единой платформе - ФОТО

Сегодня, 14:00

В Азербайджане 72-летний мужчина утонул после сальто в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:50

В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО

Сегодня, 13:45

Погода на вторник: В Баку ожидается до 33°C

Сегодня, 13:40

Глава МИД РФ: Самое время возобновить формат «3+3»

Сегодня, 13:33

Авторы подали в суд на Apple за нарушение авторских прав при обучении ИИ

Сегодня, 13:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05