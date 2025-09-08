В Азербайджане начала работу Академия искусственного интеллекта - ФОТО

8 сентября в Баку состоялась церемония открытия Академии искусственного интеллекта (AI Academy).

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и транспорта.

На церемонии открытия были представлены планы работы академии, образовательные программы, а также цели по развитию экосистемы искусственного интеллекта в стране. Участники мероприятия ознакомились с учебной средой и созданными условиями, обсудили с студентами подготовку к образовательному процессу, их ожидания и будущие планы.

Отметим, что «AI Academy» - это учебный центр, работающий при поддержке AZCON Holding. Академия создана на основе «Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы». Основная цель Академии искусственного интеллекта - подготовка специалистов в области ИИ и ускорение цифровой трансформации в стране. Академия также стремится в будущем сделать Азербайджан ведущим центром в регионе по обучению ИИ и внедрению инновационных проектов.

Учебные программы разработаны в соответствии с международными стандартами и основаны на опыте ведущих университетов мира. Академический состав состоит из специалистов с богатым опытом в области искусственного интеллекта и современных технологий.

Интеграция в глобальное научное сообщество является одним из приоритетных направлений работы Академии – в этой связи установлено сотрудничество с ведущими мировыми вузами в области искусственного интеллекта, такими как Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийский университет, Университет Карнеги-Меллон, Гарвард и Стэнфорд. Профессора и ученые этих престижных университетов будут приглашаться в академию в качестве гостевых лекторов.

Академия искусственного интеллекта уделяет особое внимание научно-исследовательской работе и разработке инновационных проектов. Молодые специалисты и студенты, обучающиеся здесь, получат возможность работать над стартап-идеями, участвовать в прикладных проектах и использовать международный опыт.

На мероприятии также был представлен прототип широкой языковой модели искусственного интеллекта.

Этот прототип создан на основе 10 миллиардов токенов и 1,2 миллиона синтетических данных с проведением направленного обучения и настройки. Проект демонстрирует потенциал суверенного искусственного интеллекта Азербайджана и рассматривается как важный этап в развитии национальной инновационной экосистемы.

«Создание Академии искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для подготовки нового поколения специалистов, укрепления цифровой экономики и закрепления позиции Азербайджана на глобальной карте искусственного интеллекта», - отмечает директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров.

Все образовательные программы академии реализуются на полностью бесплатной основе.

Информация о следующих этапах приёма и других нововведениях будет опубликована на официальном сайте «AI Academy» и в её аккаунтах в социальных сетях.