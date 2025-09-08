Джейхун Байрамов принял представителей миссии США по Среднему коридору - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку представителей Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору.

В ходе встречи было отмечено историческое значение обсуждений, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа этого года с участием президентов Азербайджана и США, а также премьер-министра Армении, и подписанных документов, было подчеркнуто, что эти договоренности, помимо вклада в региональный мир и прогресс, открывают большие перспективы для азербайджано-американских связей.

В этой связи была отмечена важность проекта, который обеспечит беспрепятственное передвижение между западными регионами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Были обсуждены усилия, предпринятые Азербайджаном за последние десятилетия, по активизации и запуску Среднего коридора, и отмечено, что эти усилия были реализованы посредством таких конкретных проектов, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт и Алятская свободная экономическая зона.

С удовлетворением было отмечено, что Азербайджан имеет также стратегические отношения с государствами-партнерами, расположенными восточнее Каспия, странами Центральной Азии, расположенными вдоль Среднего коридора.

В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан на протяжении многих лет играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а число стран, снабжаемых его природным газом, достигло 14.

Было отмечено, что в настоящее время Азербайджан совместно со странами-партнерами проводит масштабную работу по выработке и поставке в Европу крупных объемов возобновляемых источников энергии, и в этом плане была подчеркнута важность конкретных проектов, таких как строительство Черноморского энергетического подводного кабеля.