Эльчин Амирбеков: Парафирование мирного соглашения - исторический этап для Южного Кавказа

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с участием президента США Дональда Трампа 8 августа в Вашингтоне является историческим этапом для региона после десятилетий вражды и кровавых конфликтов.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью телеканалу I24 News.

Он отметил, что это соглашение является важным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

"Само парафирование соглашения является большим прогрессом. Это результат конструктивного диалога, проведенного в двустороннем формате, политической воли обеих сторон и, конечно, конструктивной поддержки ряда международных партнеров. Особенно высоко мы ценим личный вклад и усилия президента США Дональда Трампа. Если этот процесс будет продолжаться серьезно и решительно, в истории Южного Кавказа может открыться новая страница, основанная на сотрудничестве, стабильности и общем благосостоянии", - сказал Амирбеков.

Отвечая на вопрос о растущей посреднической роли Азербайджана, особенно в посредничестве между Ираном и Израилем, Амирбеков отметил, что Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику с момента обретения независимости в 1991 году. "Мы строим отношения, основанные на принципах взаимного уважения и суверенитета, в том числе отношения с Израилем и Ираном", - сказал он.