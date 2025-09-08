Спецпредставитель Армении встретится с делегацией Турции

Вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян сообщил о планируемой на днях встрече с турецкой делегацией для обсуждения нормализации отношений между странами.

«Встреча с турецкой стороной состоится в Армении в ближайшие дни. В повестку дня войдут вопросы армяно-турецких отношений, проведенные мероприятия и шаги, которые необходимо предпринять в будущем. Есть возможности насчет восстановления исторического моста в Ани и железной дороги Гюмри-Карс и нормализации отношений в целом», - отметил он на брифинге.

Источник: ТАСС