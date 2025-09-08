Посол КНР: Объем торговли между Пекином и Баку достигнет рекордных значений к концу года

Азербайджан и Китай планируют довести годовой объем торговли до рекордных значений к концу этого года.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Дипломат подчеркнула, что темпы роста двусторонней торговли между странами остаются впечатляющими.

"Китайская и азербайджанская экономика дополняют друг друга и обладают большим потенциалом для промышленного и инвестиционного сотрудничества. В июне этого года Китай и Азербайджан завершили переговоры о доступе к рынкам, что дало значительный импульс для вступления Азербайджана в ВТО. Согласно статданным Азербайджана, за первые семь месяцев этого года объем торговли между Китаем и Азербайджаном составил $2,45 млрд, увеличившись на 26% в годовом исчислении. Ожидается, что годовой объем торговли достигнет рекордно высокого уровня", - сказала она.

Лу Мэй также добавила, что Китай является четвертым торговым партнером Азербайджана и главным направлением импорта.