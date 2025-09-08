Еще 29 семьям вручены ключи от домов в селе Венгли Агдеринского района - ФОТО

Согласно программе «Великое возвращение» продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Очередной группе бывших вынужденных переселенцев, прибывшей сегодня в село Венгли Агдеринского района, вручены ключи от домов. В церемонии приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на данном этапе в село Венгли прибыли 29 семей – 105 человек. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

Выступивший на церемонии заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил жителей с возвращением в родные края, передал им наилучшие пожелания, рассказал об условиях, созданных для жителей в селе.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) предоставили жителям подробную информацию об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы.

После церемонии семьи с радостью заселились в новые дома.