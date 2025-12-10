ОАО «Азерхалча» стало участником «Mara'ee 2025» - крупнейшей выставки года в Бахрейне - ФОТО

8-я выставка «Mara'ee 2025» состоялась в Бахрейнской Международной Деревне Толерантности.

Выставка проходит в городе Сахир с 8 по 13 декабря 2025 года под патронажем Его Величества Короля Королевства Бахрейн Хамада бин Исы Аль-Халифы. Это - крупнейшая специализированная выставка в регионе, которая играет роль важной платформы для укрепления приверженности Королевства устойчивому сельскому хозяйству и пищевой безопасности.

В нынешней выставке представлено широкое местное и международное участие, включающее сельскохозяйственные и животноводческие выставки, выставку искусства, деревню наследия, фермерский рынок, рынок животноводства и другие мероприятия. Помимо стран Совета сотрудничества государств Залива и арабских государств, в мероприятии участвовали и иные приглашённые зарубежные страны, в том числе Азербайджан. В программу также вошла международная выставка лошадей, в рамках которой азербайджанские карабахские лошади были представлены в обширной программе.

Творческая группа ОАО «Азерхалча», принявшая участие в этой церемонии по официальному приглашению руководства выставки «Mara'ee 2025», продемонстрировала всему миру богатство культурного наследия Азербайджана и древние традиции нашего народа. Помимо образцов из различных ковровых коллекций Общества, на выставке были продемонстрированы и национальные ковры поистине ручной работы.

В рамках выставки участники имели возможность ознакомиться с обычаями, традициями и культурой Азербайджана.

Также участники смогли получить подробную информацию об азербайджанских коврах, сделать с ними памятные фотографии и поучаствовать в изготовлении вместе с азербайджанской ткачихой настоящего карабахского ковра ручной работы.