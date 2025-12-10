Похитил более 4000 манатов у матери и переводил деньги жене

С банковской карты жительницы города Сумгайыт при неизвестных обстоятельствах было украдено 4244 маната.

Как сообщает 1news.az, в ходе расследования сотрудниками Управления полиции города Сумгайыт было установлено, что кибервмешательства в мобильное приложение и карту потерпевшей не было. Этот факт вызвал обоснованные подозрения, что кража была совершена при участии одного из членов семьи потерпевшей.

В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении хищения был задержан сын потерпевшей, Х.Ахмедов. Расследованием установлено, что в течение четырех месяцев он тайно заходил в мобильное банковское приложение с телефона матери, а затем переводил денежные средства со счета на различные карты, принадлежащие его жене и ему самому.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.